Beursblik: Adyen koerst op volumestijging van 48 procent af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen zal donderdag naar verwachting een groei van de netto-omzet melden van 37 procent, dankzij een groei van het transactievolume met 48 procent. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, ingezien door ABM Financial News. De analistenconsensus voorziet voor het Amsterdamse betaalbedrijf een volume van 191 miljard euro in de eerste helft van 2021, tegen 129 miljard een jaar eerder en 175 miljard euro in de tweede helft van vorig jaar. Van die volumegroei zou een krappe 40 procent te danken zijn aan de deal met eBay, verwacht UBS. De netto-omzet zou dan met dik een derde zijn gestegen van 305 miljoen een jaar eerder naar 418 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. De omzetgroei wordt beperkt door lagere marges of de zogeheten take rates, doordat er meer volume via eBay loopt en minder uit de reisindustrie, waar de marges hoger liggen. Omdat Adyen relatief sterk vertegenwoordigd is in de reisbranche, die het nog steeds moeilijk had, en relatief zwak in de winkels die profiteerden van de heropening, zal Adyen vergeleken met sectorgenoten dus geen verrassend sterke groei laten zien, verwacht KBC Securities. Maar daar zijn analisten en beleggers zich ook wel van bewust. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA-resultaat van 247 miljoen euro, wat bijna de helft meer is dan de 166 miljoen euro een jaar eerder, maar niet veel meer dan het EBITDA-cijfer van 237 miljoen in de tweede helft van vorig jaar. De winst per aandeel steeg vermoedelijk van 3,29 naar 5,99 euro. Adyen publiceerde geen eerstekwartaalcijfers, waardoor het voor analisten iets meer koffiedik kijken is, merket analist Thomas Couvreur van KBC Securities op. De aandacht van beleggers zal volgens UBS verder uitgaan naar de cijfers van eBay die een dag eerder op woensdag gepubliceerd worden en een indicatie kunnen geven van de groei. Ook de uitbreiding van het aantal kantoren en het personeelsbestand kunnen dienen als een indicatie voor de kansen die het bedrijf ziet voor toekomstige groei. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

