Amerikaanse toezichthouder doet onderzoek naar Autopilot van Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De National Highway Traffic Safety Administration onderzoeken de Autopilot van Tesla na verschillende ongelukken. Dit bleek maandag uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder. Uit deze documenten blijkt dat de toezichthouder 11 ongelukken sinds 2018 kan linken aan het gebruik van de Autopilot, waarmee de auto’s van Tesla zelfstandig kunnen rijden. De meeste van deze incidenten vonden plaats in het donker. Het onderzoek van de NHTS heeft betrekking op 765.000 Tesla’s. Tesla heeft onlangs in China meer dan 285.000 voertuigen teruggeroepen in verband met een veiligheidsprobleem met de cruise control. Volgens de Chinese toezichthouder kan dit systeem van Tesla per ongeluk worden geactiveerd, wat een onverwachte acceleratie kan veroorzaken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

