Video: Amerikaanse inflatie nadert piek

(ABM FN-Dow Jones) Na maanden van sterke cijfers lijkt het erop dat de inflatiedruk in de VS eindelijk het hoogste punt zal bereiken. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De inflatie is uitgekomen op 5,4 procent op jaarbasis, mede door sterke voedselprijzen, maar de kerninflatie daalde van 4,5 naar 4,3 procent. "De verandering in momentum past bij het verhaal van de Federal Reserve dat de hoge inflatie tijdelijk is, maar het niveau behoort nog altijd tot de hoogste in tien jaar. Sommige factoren die eerder voor opwaartse druk zorgden, zoals tweedehandsauto’s en vliegtickets, lijken te zijn gestabiliseerd. De druk van de belangrijke huisvestingskostencomponent, die meestal in lange cycli beweegt en goed is voor een derde van de inflatie, loopt echter nog op", waarschuwde Juvyns. "Samen met de banencijfers over juli maakt dit duidelijk dat de Amerikaanse economie rap blijft verbeteren. De druk op de Fed om te gaan afbouwen zal dus alleen maar groeien." Klik hier voor: Amerikaanse inflatie nadert piek ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

