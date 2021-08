Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoelen ABN AMRO en ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft de koersdoelen van ABN AMRO en ING verhoogd na de laatste kwartaalcijfers, die meevielen dankzij lagere voorzieningen voor oninbare leningen. De belangrijkste factor voor de koersen blijft de teruggave van kapitaal. Analist Martina Matouskova rekent erop dat ING en ABN AMRO voor het einde van 2023 respectievelijk 32 en 34 procent van hun huidige marktwaarde zullen uitkeren door middel van dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Het koersdoel voor ABN AMRO steeg van 10,90 naar 13,00 euro met handhaving van het Houden advies, gezien het beperkte opwaartse potentieel van 10 procent. Met name de winstverwachting voor 2021 steeg fors, van 0,40 naar 0,82 euro per aandeel, maar ook voor 2022 steeg de winstverwachting van 1,06 naar 1,24 euro per aandeel. Jefferies denkt dat ABN AMRO na het afbouwen van zijn zakelijke leningen de indicatie voor kredietvoorzieningen moet verlagen tot 20 basispunten van het leningenboek, als gemiddelde gedurende een economische cyclus. Het koersdoel voor ING ging omhoog van 13,00 naar 14,00 euro, met behoud van het koopadvies op basis van een opwaarts potentieel van 19 procent. De winstverwachting voor dit jaar steeg met 13 procent, van 1,08 tot 1,22 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

