Amerikaanse futures wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na de records eind vorige week en Chinese cijfers die maandag een economische vertraging lieten zien.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood.

De aandelenmarkten zijn de zomermaanden verder omhoog geklommen, dankzij sterk kwartaalcijfers van Amerikaanse bedrijven.

"Tot nog toe waren de winstcijfers in de VS 17 procent hoger dan verwacht en in Europa 31 procent hoger, ver boven de gebruikelijke 3 tot 5 procent hoger dan verwacht. Doordat de wereldwijde economie zich herstelt van de pandemie, waren de winstprognoses weer te behoudend en worden nu voor de rest van het jaar en voor 2022 opwaarts bijgesteld", stelden analisten van InsingerGilissen.

Maar beleggers zijn op hun hoede voor het dempende effect dat de deltavariant van het coronavirus kan hebben op de groei. Ook zijn er geopolitieke onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien, net als een mogelijke inperking van monetaire stimulering door de Federal Reserve vanaf begin volgend jaar.

De zeer besmettelijke coronavariant heeft het economisch herstel in China een knauw gegeven. De cijfers lieten maandag zien dat de groei van de industrie, consumptie en investeringen in juli is vertraagd. Het lijkt erop dat dit in augustus nog steeds het geval was, nadat een grote haven deels werd afgesloten en de afkondiging van reisbeperkingen om het virus in toom te houden.

"Dat is waarom de markt vandaag een beetje nerveus is", zei Andrea Carzana van Columbia Threadneedle Investments. Vooral Europese bedrijven zijn volgens hem gevoelig voor de Chinese economie.

De geopolitieke situatie betreft Afghanistan, waar het regeringsleger het land zonder slag of stoot in handen geeft aan de militante opstandelingen van de Taliban, die de hoofdstad Kaboel hebben bereikt na het vertrek van de Amerikaanse troepen. De Amerikanen sturen manschappen om hun overgebleven landgenoten en bondgenoten te evacueren. Gevreesd wordt voor een nieuwe vluchtelingengolf.



De groei van de Chinese industriële productie vertraagde naar 6,4 procent in juli van 8,3 procent in jun. Economen voorzagen 7,8 procent voor juli. In Japan werd het cijfer voor juni opwaarts bijgesteld van 6,2 naar 6,5 procent op maandbasis.

De detailhandelsomzet in China groeide met 8,5 procent in juli tegen 12,1 procent in juni.

Voor vanmiddag is de agenda mager gevuld, met louter de Empire State index uit New York.

De olieprijs daalde maandag. Een oktoberfuture West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 67,06 dollar. Brent-olie verloor 1,5 procent in waarde tot 69,52 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1786. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1727 op de borden.

Bedrijfsnieuws



BHP Billiton overweegt zijn olie-activiteiten ter waarde van 15 miljard dollar te verkopen, en zich geheel te richten op mijnbouw. Het concern praat met Woodside Petroleum uit Australië over een deal waarin BHP aandelen van Woodside zou krijgen.

CommVault Systems zal minder gaan uitgaven aan zakenreizen en aanverwante personeelskosten na de pandemie, zei CFO Brian Carolan vorige week. In plaats daarvan wil het bedrijf meer uitgeven aan nieuwe medewerkers, digitale marketing en investeringen in producten. Het bedrijf zal minder op bezoek gaan bij klanten. "Die springen net zo graag in een Zoom-gesprek en dat is veel efficiënter voor ons." Hyatt Hotels wil de vakantieparken van Apple Leisure Group kopen voor 2,7 miljard dollar. Apple Leisure is eigendom van private equity firma's KKR en KSL.

Intel is aan het lobbyen bij regeringen voor miljardeninvesteringen in chipfabrieken, nu de capaciteitstekorten aanhouden. Vorige maand sprak Intel-topman Gelsinger met functionarissen in het Witte Huis en hij zou de wereld rond willen gaan om regeringsleiders te paaien.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.468,01 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 35.515,38 punten en de Nasdaq sloot ook vlak, op 14.822,90 punten.