Valuta: argwanende start van de week

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is maandag rustig gestart, enigszins verontrust over de vooruitzichten voor de economische groei en in afwachting van een update van het monetaire beleid door de Federal Reserve.

De euro noteerde maandag licht lager tegenover de dollar op 1,1784. Tegenover het Britse pond sterling stond de euro juist iets lager op 0,8502.

"We starten de week een beetje argwanend", zei analist Teeuwe Mevissen van Rabobank tegen ABM Financial News.

De kalender met macro-economische cijfers is nogal kaal, afgezien van cijfers uit Azië maandagochtend.

De markt is in afwachting van Jackson Hole, de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers aan het einde van deze maand. "Wat gaat er gezegd worden? De markt houdt een beetje zijn adem in."

Volgens Mevissen begint er meer kritiek te komen, ook inmiddels voorzichtig uit de politiek, op het langdurig ruime montaire beleid van de centrale banken, ook vanuit de politiek. "Al hebben de centrale banken zich daar tot nog toe weliswaar weinig van aangetrokken."

Persbureau Reuters meldde dat bij de bijeenkomst in Jackson Hole eind augustus voorzitter Christine Lagarde van de ECB niet aanwezig zal zijn, terwijl ook een woordvoerder van de Bank of England zou hebben laten weten dat de gastenlijst zich vooral beperkt tot Amerikanen, gezien de beperkingen die de coronaviruspandemie met zich meebrengt. Vorig jaar werd de jaarlijkse vergadering online gehouden vanwege het virus.

Volgens het persbureau neemt de speculatie toe dat voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve de gelegenheid zal aangrijpen om een verkrapping van het monetaire beleid aan te kondigen. Deze week zal Powell ook spreken bij een vergadering en daar zullen de ogen dan ook op gericht zijn, dacht Mevissen.

Verder is de stemming op de beurs tamelijk 'risk off', zei Mevissen, na de recente maatregelen tegen het coronavirus in China. "Er is meer twijfel over het economisch herstel, en dat kan de verwachting over de inflatie drukken", zei Mevissen.

Aan de andere kant kunnen terugkerende verstoringen van de export uit China de prijzen ook weer structureel opdrijven, denkt de analist. Hij verwijst naar de haven van Guangdong, die voor een derde werd stilgelegd nadat er één besmetting met het virus was vastgesteld. "China is bereid om keihard in te grijpen. Als dat vaker gaat gebeuren, kunnen de verstoringen aan de aanbodkant de prijzen laten stijgen."

Op dit moment tellen de zorgen over tragere economische groei die de inflatie kan laten terugvallen nog wel zwaarder, volgens de analist. Dit zie je ook in de lagere grondstoffenprijzen, zoals de lagere olieprijs, die de grondstoffenmunten zoals de dollar en de Noorse kroon onder druk zet.

Rabobank heeft zelf zijn visie voor de eurodollar neerwaarts bijgesteld, tot een niveau 1,16 dollar over drie maanden.

Analisten van ING verwachten dat de euro op korte termijn aan de onderkant van de bandbreedte tussen 1,17 en 1,18 dollar gaat bewegen, omdat er geen positieve impulsen uit de eurozone worden verwacht, terwijl de neiging van de Federal Reserve om het beleid te verkrappen een steeds groter contrast vormt met de soepele houding van de ECB.