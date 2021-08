Prosus grootste daler op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert maandag in, net als de omringende beurzen. De AEX noteerde rond de klok van elf uur 0,5 procent lager op 771,05 punten. Het is vooralsnog een rustige dag en ook vanmiddag belooft met louter de Empire State index uit New York ook niet heel druk te worden. Het meeste cijfergeweld kwam vanochtend uit Azië, waar zowel de Chinese industriële productie als de detailhandelsverkopen tegenvielen. "Azië speelt een grote rol in de toelevering van producten die in allerhande processen worden gebruikt. Nu COVID-19 weer aan een opmars bezig is in Azië, kan de aanvoerketen onder grotere druk komen te staan", merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. "We verwachten niet dat de corona-ontwikkelingen het wereldwijde herstel zullen laten ontsporen, en we blijven beleggers adviseren om zich te positioneren voor een heropening en een herstel", aldus CIO Mark Haefele van UBS. De val van Kabul en het oprukken van de Taliban in Afghanistan kan volgens Verstraete ook gevolgen voor de beurs hebben. De euro/dollar handelde op 1,1786 en olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX waren de dalers in de meerderheid. NN Group en Prosus verloren 2,3 en 3,2 procent. NN noteert evenwel ex-dividend. ASMI was koploper met een bescheiden winst van 0,6 procent. In de AMX ging PostNL aan de leiding met een koerswinst van 0,9 procent. De Tsjechische miljardair Kretínský heeft zijn belang in PostNL verdubbeld naar 10,10 procent, zo bleek dit weekend uit een melding van toezichthouder AFM. Verder won SBM Offshore 0,8 procent, maar leverden TKH en AMG 2,3 en 2,4 procent in. Barclays heeft het koersdoel voor SBM Offshore verhoogd van 22,00 naar 24,80 euro met een onveranderd Overwogen advies. Ook blijft het aandeel op de favorietenlijst van Barclays. Bij de smallcaps ging Accsys 0,7 procent hoger. CM.com daalde met 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.