Prosus rondt vergroting free float af

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft een herstructurering van zijn kapitaal uitgevoerd met de aangekondigde aandelenruil tussen het Europese dochterbedrijf Prosus en het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers. Dat maakte Prosus maandag voorbeurs bekend. Na de transactie heeft Naspers nog steeds een meerderheidsbelang van 56,92 procent in Prosus. Omgekeerd heeft Prosus nu ook 49 procent van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers in bezit. Door deze transactie stijgt het aantal vrij verhandelbare aandelen Prosus, de zogeheten free float, van 27 naar circa 60 procent. Ook verdubbelt het eigenaarschap van Prosus van de mondiale portefeuille met consumenteninternetbedrijven ruimschoots, stelde CEO Bob van Dijk van Prosus en Naspers maandag in een toelichting. Dit maakt Prosus een groter bedrijf in de Europese Stoxx 50 Index. Op de beurs van Johannesburg krijgt het overmatig grote Naspers een wat minder zwaar gewicht. Naspers blijft eigenaar voor 57 procent van de aandelen Prosus, waar dat eerder 73,2 procent was. Maar omdat Prosus nu bijna de helft van de aandelen Naspers bezit, namelijk 49 procent, is het economische belang van Naspers in Prosus nog slechts zo'n 40 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

