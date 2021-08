Rode weekstart voor AEX verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag met verlies van start. Circa een uur voor de start van de handel noteert de future op de AEX 0,4 procent lager.

Beleggers gaan halverwege augustus nog een redelijk drukke beursweek tegemoet met een laatste restje bedrijfsresultaten, een flink gevulde macro-agenda en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

"Midden in de Europese zomervakantie ligt de focus van de financiële markten vooral op de kracht van het Amerikaanse herstel. Zal de Federal Reserve gaan afremmen nu er nog meer begrotingssteun aan lijkt te komen?", aldus econoom Bert Colijn van ING.

Vooralsnog waren de bedrijfsresultaten beter dan verwacht. "Doordat de wereldwijde economie zich herstelt van de pandemie, waren de winstprognoses weer te behoudend en worden nu voor de rest van het jaar en voor 2022 opwaarts bijgesteld", stelden analisten van InsingerGilissen.

"Tot nog toe waren de winstcijfers in de VS 17 procent hoger dan verwacht en in Europa 31 procent hoger, ver boven de gebruikelijke 3 tot 5 procent hoger dan verwacht."

Op basis van die goede kwartaalresultaten zijn de winstverwachtingen voor de AEX naar boven bijgesteld.

"In het begin van dit jaar verwachtten analisten dat de winst per aandeel AEX op nog geen 30 euro zou uitkomen. Nu is dat al ruim boven de 40 euro. Een stijging van meer dan 36 procent", merkte analist Corne van Zeijl van Actiam op.

Voorbeurs waren er al een serie cijfers uit Azië. In China bleek zowel de detailhandelsverkopen als de industriële minder hard gestegen. In Japan groeide de industriële productie juist in een hoger tempo.

De euro/dollar handelde op 1,1789. Olie werd ruim een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

D.K. Kretínský heeft zijn belang in PostNL verdubbeld naar 10,10 procent, zo bleek dit weekend uit een melding van toezichthouder AFM.

CTP heeft het Amsterdam Logistic Cityhub aangekocht voor 307 miljoen euro. ALC wordt overgenomen van de ondernemers Wim Beelen en Paul Vermaat.

Onder het overnamebod op DPA door New Horizons is 93 procent van de aandelen aangemeld. Dit bleek maandag uit een melding van DPA en de overnemende partij Gilde Equity Management. Gilde betaalt 1,70 euro per aandeel DPA.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurs is vrijdag nipt hoger gesloten. De Dow Jones index steeg fractioneel tot 35.515,38 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,2 procent op 4.468,00 punten en de breed samengestelde Nasdaq index eindigde ook nipt hoger op 14.822,90 punten.