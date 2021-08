Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 59 punten voor de Duitse DAX, een min van 29 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 43 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, met nieuwe records voor de DAX, CAC 40 en Stoxx Europe 600.

Europese aandelenmarkten werden vrijdag ondersteund door winsten in de nuts- en energiesector, terwijl beleggers hun zorgen over coronavirusvarianten van zich afschudden. Aandelen van duurzame energie behoorden tot de grootste pan-Europese stijgers, terwijl halfgeleiderfabrikanten daalden.

"De sluiting van Chinese havens in een poging om de verspreiding van meer besmettelijker coronavirusvarianten onder controle te houden, zou kunnen bijdragen aan wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen en op vrij korte termijn een factor met impact op de markt kunnen worden", zei marktanalist Danni Hewson van AJ Bell.

Sommige analisten suggereerden dat aanhoudende speculatie over het afbouwen van het soepele monetaire beleid van de Federal Reserve een gedempt effect zou kunnen hebben op de huidige rally op aandelenmarkten.

"Voorlopig lijken de markten te veronderstellen dat een [Fed] afbouw eraan komt en voelen ze zich comfortabel bij dat idee, en zolang de discussie niet verschuift naar het meer gevoelige onderwerp van renteverhogingen, zal de huidige trend van hogere toppen doorzetten", zei Michael Hewson van CMC Markets.

Vandaag kwam Frankrijk met een bevestiging van een afnemende inflatie in juli. Verder was er een stijging van de export uit de eurozone in juni met 23,8 procent en een stijging van de import met 28,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Adidas sloot vrijdag ruim 2,0 procent hoger, nadat de Duitse sportkledinggigant instemde met de verkoop van Reebok aan Authentic Brands Group voor 2,1 miljard euro.

Ipsen verloor bijna 13 procent. De Franse farmaceut meldde zijn nieuwe medicijnaanvraag voor palovaroteen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration in te trekken. Het bedrijf is van plan de aanvraag opnieuw in te dienen zodra aanvullende gegevensanalyses zijn voltooid.

ASML en ASMI daalden circa 0,5 procent. Besi sloot 1,5 procent lager. Infineon daalde 0,7 procent.

Naast Adidas presteerde in Frankfurt Merck KgaA sterk, met een plus van ruim een procent. Henkel was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen.

In Parijs ging Bouygues aan kop met een winst van 3,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,5 procent, terwijl Atos met een verlies van 1,2 procent onderaan bungelde.



Euro STOXX 50 4.229,70 (+0,1%)

STOXX Europe 600 475,83 (+0,2%)

DAX 15.977,44 (+0,3%)

CAC 40 6.896,04 (+0,2%)

FTSE 100 7.218,71 (+0,4%)

SMI 12.464,44 (+0,3%)

AEX 774,83 (-0,1%)

BEL 20 4.361,97 (+0,3%)

FTSE MIB 26.652,56 (+0,4%)

IBEX 35 8.999,80 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten hadden vrijdag moeite hun richting te bepalen, waarmee de beurzen op koers lagen om een stille week af te sluiten dicht bij recordniveau's, waarbij beleggers vertrouwen putten uit sterke winstcijfers.

"Het is een rustige markt, maar de onderliggende toon lijkt nog steeds redelijk positief", zei marktanalist Paul O'Connor van Janus Henderson Investors.

Eén van de risico's is dat China's recente harde optreden tegen techbedrijven en financials overslaat naar markten buiten China, zei O'Connor. Een andere factor is dat de Federal Reserve de stimuleringsmaatregelen sneller intrekt dan beleggers verwachten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse importprijzen in juli licht zijn gestegen, evenals de exportprijzen. De importprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent, terwijl de exportprijzen met 1,3 procent toenamen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus verder gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 81,2 eind juli naar 70,2 halverwege deze maand.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,65 dollar, lager op 68,44 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de Verenigde Staten slecht de Empire State index van augustus geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer nieuwe abonnees verleid met zijn streamingdienst dan verwacht. Dit bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse entertainmentconcern.

In maart van dit jaar passeerde Disney de grens van 100 miljoen abonnees voor Disney+. In het afgelopen kwartaal kwam het totaal aantal abonnees voor de streamingdienst uit op 116 miljoen. Er was door de markt gerekend op een groei naar in totaal ruim 115 miljoen abonnees. Ook de winst en omzet waren beter dan verwacht en door het heropenen van de economie trokken ook de resultaten bij de pretparken aan. In de nabeurshandel donderdag steeg Disney zo'n 5 procent. Het aandeel steeg ruim 1,0 procent.

Doordash heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald dan verwacht, maar ook het verlies liep harder op. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger donderdag nabeurs bekend. Het aandeel won circa 2,2 procent.

De omzet van Airbnb verviervoudigde in het afgelopen kwartaal, terwijl de mondiale economie heropende, maar de online bemiddelaar in vakantiehuizen is met name voorzichtig over de ontwikkelingen in het najaar, ook gezien de nieuwe coronavarianten. Het aandeel noteerde 0,4 procent hoger.

De FDA heeft in de VS akkoord gegeven voor 'booster'-prikken van deze coronavaccins bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Moderna verloor desondanks circa 0,4 procent, Pfizer steeg circa 2,4 procent en BioNTech noteerde ongeveer 0,7 procent hoger.

ZipRecruiter daalde 0,2 procent, ondanks sterke kwartaalcijfers die donderdag nabeurs werden gepresenteerd.

S&P 500 index 4.468,00 (+0,2%)

Dow Jones index 35.515,38 (0,0%)

Nasdaq Composite 14.822,90 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 27.487,90 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.529,14 (+0,4%)

Hang Seng 26.195,41 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1792. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1798 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1798 op de borden.

USD/JPY Yen 109,42

EUR/USD Euro 1,1792

EUR/JPY Yen 129,03

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (Jap)

04:00 Industriële productie - Juli (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Chi)

06:30 Industriële productie - Juni def. (Jap)

14:30 Empire State index - Augustus (VS)



BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten