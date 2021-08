Analisten verhogen winstverwachtingen AEX flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De meeste beursexperts zijn voor augustus niet erg optimistisch gestemd. Dit concludeerde analist Corne van Zeijl na het peilen van de stemming onder 62 experts. "Maar liefst 36 procent van de ondervraagden denkt dat de AEX gaat dalen in augustus. Een kwart gaat van een stijging uit", zag Van Zeijl. De pessimisten spreken van "vermoeidheidsverschijnselen, waar de optimisten wijzen op de uitstekende kwartaalcijfers". Verhogingen Op basis van die goede kwartaalresultaten zijn de winstverwachtingen voor de AEX naar boven bijgesteld. "In het begin van dit jaar verwachtten analisten dat de winst per aandeel AEX op nog geen 30 euro zou uitkomen. Nu is dat al ruim boven de 40 euro. Een stijging van meer dan 36 procent", merkte Van Zeijl op. De experts verwachten dat Aegon en Ahold Delhaize het deze maand goed zullen doen. Beide kwamen dan ook met mooie cijfers, die vooral door Aegon in klinkende munt werden omgezet. Minder vertrouwen is er in Unibail-Rodamco-Westfield en ArcelorMittal. Mittal deed in juli al heel goede zaken na een prima halfjaarrapport, aldus Van Zeijl. "De experts vinden het nu wel even genoeg geweest." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

