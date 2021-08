Drukke vakantieweek in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan halverwege augustus nog een redelijk drukke beursweek tegemoet met een laatste restje bedrijfsresultaten, een flink gevulde macro-agenda en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

"Midden in de Europese zomervakantie ligt de focus van de financiële markten vooral op de kracht van het Amerikaanse herstel. Zal de Federal Reserve gaan afremmen nu er nog meer begrotingssteun aan lijkt te komen?", aldus econoom Bert Colijn van ING in een vooruitblik.

Afgelopen week werd in de Amerikaanse senaat akkoord gegeven voor een infrastructuurplan ter waarde van 1 biljoen dollar, "opvallend genoeg ook gesteund door een aantal Republikeinen", zag Colijn.

Volgens dit plan moet in de komende vijf jaar voor 550 miljard dollar aan wegen, bruggen, tunnels en vliegvelden worden aangelegd of vernieuwd maar er is ook focus op het verbeteren van toegang tot breedband internet en schoon drinkwater.

"De vraag is nu of het ook makkelijk door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen. Daar willen de Democraten hier alleen over stemmen als ook een ander ambitieus plan van liefst 3,5 biljoen dollar meegenomen wordt. Dat plan behelst vooral sociale uitgaven aan onderwijs en zorg en neemt ook belastingverhogingen mee om het oplopen van de staatsschuld te beperken", aldus Colijn.

Dit plan wordt echter niet door de Republikeinen gesteund en ook onder de gematigde Democraten is er twijfel over de omvang van het pakket. "Omdat het infrastructuurplan hieraan gekoppeld wordt is het de vraag of de Democraten niet te hoog spel spelen hetgeen de plannen zouden kunnen doen stranden."

"Hoe dan ook is de VS wel weer een stap dichter bij verdere grote begrotingssteun voor de middellange termijn gekomen. Dat roept de vraag op of de steun in de VS niet teveel van het goede is", aldus Colijn.

De economie is vorig kwartaal al weer op het niveau van voor de crisis gekomen en ook voor de tweede helft van het jaar wordt sterke groei verwacht. En de laatste arbeidsmarktcijfers lieten volgens econoom Colijn ook zien dat het arbeidsaanbod het herstel minder beperkt dan in het tweede kwartaal het geval was.

Cijferseizoen

Het Nederlandse cijferseizoen begint inmiddels op zijn laatst benen te lopen, net als in de rest van Europa en de VS.

Vooralsnog waren de bedrijfsresultaten beter dan verwacht. "Doordat de wereldwijde economie zich herstelt van de pandemie, waren de winstprognoses weer te behoudend en worden nu voor de rest van het jaar en voor 2022 opwaarts bijgesteld", stelden analisten van InsingerGilissen.

"Tot nog toe waren de winstcijfers in de VS 17 procent hoger dan verwacht en in Europa 31 procent hoger, ver boven de gebruikelijke 3 tot 5 procent hoger dan verwacht."

Binnen de aandelenmarkten als geheel waren het de conjunctuurgevoelige en waardebedrijven die voor de grootste positieve verrassingen zorgden, stelde InsingerGilissen.

Maandag zijn er geen cijfers en dinsdag is het de beurt aan Just Eat Takeaway en TKH. Woensdag opent ICT de boeken en donderdag is de drukste dag van de week met cijfers van Adyen, BAM, Boskalis, DPA en Stern. Vrijdag sluit Heijmans de week af.

Dividendbeleggers letten komende week op verzekeraars Aegon en NN Group, die afgelopen week wisten te verrassen met sterke cijfers, en flitshandelaar Flow Traders.

Ook in het buitenland is de bulk van de cijfers inmiddels wel geweest. Bekende namen zijn op dinsdag nog Home Depot en Walmart, een dag later Nvidia en op donderdag Applied Materials. Die laatste twee kunnen mogelijk de halfgeleiderspecialisten op het Damrak nog in beweging zetten. Vrijdag sluit Deere de week af.

De macro-economische agenda is een stuk voller. Maandag is de blik van beleggers vooral gericht op het oosten, met groei- en productiecijfers uit Japan en data over de Chinese industriële productie en de detailhandelsverkopen. In de middag let de markt nog op de Empire State index uit New York.

Een dag later komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met een serie Nederlandse macrocijfers. De eurozone publiceert groeicijfers en in de VS is het druk, met onder meer de detailhandelsverkopen, productiecijfers en het vertrouwen onder huizenbouwers.

Halverwege de week zijn er inflatiecijfers uit het VK en de eurozone. Verder zal de markt goed letten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. Eind deze maand komen de centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole bijeen, en het is niet uitgesloten dat de Fed dan een eerste aanzet geeft tot tapering in de vorm van een vooraankondiging.

Donderdag zijn er, traditiegetrouw, de wekelijkse steunaanvragen uit de VS. Afgelopen week daalden deze met 12.000 naar 375.000.

Verder is er een werkloosheidscijfer uit eigen land en staan in de VS verder nog de leidende indicatoren op de rol.

Vrijdag wordt de week afgesloten met de Japanse inflatie en de Britse detailhandelsverkopen.