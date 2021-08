Video: bitcoin als betaalmiddel ongeschikt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bitcoin is als betaalmiddel ongeschikt en moet worden gezien als een zeer speculatieve belegging. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. De beleggingsstrateeg kijkt naar de plussen en minnen van bitcoin en probeert antwoord te geven op de vraag of de cryptomunt als toekomstig betaalmiddel of meer als belegging moet worden gezien. "Hoe langer bitcoin bestaan, hoe groter de kans dat de cryptocoin onder ons blijft", zei Wessels. "Hoewel bitcoin als betaalmiddel enig voordeel biedt bij grote internationale transacties, spreken de meeste argumenten tegen de cryptomunt als betaalmiddel", voegde hij toe. "Het is inefficiënt als we kijken naar de aanschaf, tijd en kosten van een transactie, het elektriciteitsverbruik en het omrekenen als prijzen niet in bitcoin worden weergegeven. Een ander punt dat wordt onderschat is dat een decentraal geldsysteem de soevereiniteit van landen aantast en daarmee niet in hun belang is. Ook heeft bitcoin geen stabiel prijsniveau en wordt dat alleen maar minder als we de crypto meer gaan gebruiken", aldus de beleggingsstrateeg. "Tot slot laat de geschiedenis zien dat zowel een decentraal als rigide geldsysteem, zoals een eventuele bitcoinstandaard, vaker tot recessies leiden. Dat zou ten kosten gaan van onze welvaart", aldus Wessels. Klik hier voor: bitcoin als betaalmiddel ongeschikt ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

