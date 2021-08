Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en het effect ervan op de vraag naar ruwe olie. Op weekbasis steeg de prijs voor een vat ruwe olie echter met 0,2 procent. "De stemming was deze week opmerkelijk somber in Azië, aangezien het aantal virusgevallen in de regio blijft escaleren, waardoor strengere beperkingen worden opgelegd. Landen in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan zijn bijzonder hard getroffen door de deltavariant", zei marktanalist Raffi Boyadjian van XM. De olieprijs verloor donderdag terrein nadat het Internationaal Energie Agentschap in zijn maandelijkse rapport de prognose voor de groei van de vraag naar olie in 2021 verlaagde, terwijl het zijn vraagvooruitzichten voor 2022 verhoogde. OPEC liet zijn vraagprognoses ongewijzigd, terwijl het oliekartel zijn aanbodramingen voor niet-OPEC-producenten verhoogde. "Het resultaat is dat het IEA en OPEC beide voor volgend jaar een aanzienlijk overaanbod op de oliemarkt voorspellen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. "De voorspellingen van het IEA en OPEC voor volgend jaar maken één ding duidelijk: OPEC+ heeft geen enkele ruimte om zijn olieproductie volgend jaar verder te verhogen als het geen risico wil lopen op een nieuw overaanbod", zei hij. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,9 procent, ofwel 0,65 dollar, lager op 68,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

