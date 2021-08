AEX blijft stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen, ondanks een adempauze richting het eind van de week. Bij een slot van 774,83 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 0,9 en werd een nieuwe recordstand van bijna 776 punten bereikt. Vorige week eindigde de index op 767,82 punten.

Kijkend naar het technisch plaatje voor de AEX, is de stijgende trend nog steeds intact, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die ruimte ziet voor een verdere stijging tot zelfs 800 punten.

Nu het, overwegend sterke, cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, hebben beleggers wel meer aandacht voor andere zaken, zoals de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Nieuwe maatregelen om het virus in te dammen kunnen het mondiale economisch herstel afremmen, vrezen sommige beleggers.

Goldman Sachs zag zich door het oplaaiende virus in China al genoodzaakt om de verwachte economische groei in de VS in het derde kwartaal neerwaarts bij te stellen tot 2,3 procent, van 5,8 procent.

Inflatie VS nog steeds hoog

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar inflatiecijfers uit de VS, omdat die net als banenrapporten bepalend zijn voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

In juli stegen de consumentenprijzen met 5,4 procent op jaarbasis, waar een inflatie van 5,3 procent was voorzien, maar toonden de cijfers op maandbasis wel een lichte verbetering.

Daarentegen stegen de producentenprijzen in dezelfde maand met 1,0 procent op maandbasis, waar een stijging met 0,6 procent was voorzien. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 7,8 procent.

"Als men had gehoopt dat de inflatiedata van woensdag de piek zouden vormen als het gaat om inflatoire druk, dan zijn de producentenprijzen van donderdag een teleurstelling", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Fed bereidt markten voor op taperen

Ondertussen lijkt de Fed de markt er in toenemende mate op voor te bereiden dat het mogelijk later dit jaar begint met taperen, nu meer beleidsmakers van de centrale bank laten doorschemeren dat ze daar een voorstander van zijn.

Valutastrategen van Commerzbank rekenen erop dat de dollar verder zal stijgen wanneer Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de Jackson Hole-bijeenkomst eind deze maand een plan aankondigt om te gaan taperen.

"Hoe eerder de Fed zijn obligatie-opkopen gaat afbouwen, hoe eerder de marktomstandigheden er naar zijn om de rente te verhogen", aldus analist Ulrich Leuchtmann van de Duitse bank.

Maar omdat de inflatie ook af zal nemen, neemt de kans op een renteverhoging juist weer af en dat zal de dollar vervolgens ook weer verzwakken, denkt Leuchtmann.

De euro noteerde op weekbasis vrijwel stabiel rond 1,1765.

Een vat WTI-olie werd deze week bijna 2 procent duurder en handelde vrijdag rond 69 dollar. De OPEC en het Internationaal Energieagentschap kwamen met hun maandrapporten. Het IEA stelde de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 neerwaarts bij en wees daarbij onder meer op de impact van de deltavariant van het coronavirus.

Stijgers en dalers

Verzekeraars deden deze afgelopen goede zaken in de AEX. Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt. Het aandeel steeg deze week 12,9 procent en was daarmee koploper.

Sectorgenoot NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. Het aandeel ging op weekbasis 5,6 procent hoger.

Prosus steeg 5,1 procent maar er is veel onzekerheid rond het aandeel door de blootstelling via Tencent. Het is "voorzichtigheid troef bij Chinese aandelen", volgens ING. De komende jaren wil Beijing meer reguleren en technologie is daarbij een van de segmenten dat die regulieringsdrift zal voelen.

Ahold Delhaize steeg 5,1 procent op weekbasis. De resultaten vielen mee en waren aanleiding voor de supermarktketen om positiever te worden over de marge en de winst.

KPN verloor 1,4 procent. Het Indiase Reliance overweegt een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland, zo meldde persbureau Bloomberg.

Hekkensluiter in de AEX was Just Eat Takeaway met een verlies van 5,8 procent, nadat verschillende concurrenten de boeken openden met gemengde resultaten. Woensdag komt de Amsterdamse maaltijdbezorger met cijfers.

Corbion steeg in de Midkap deze week 0,3 procent. Ondanks een sterke autonome omzetgroei, zag Corbion zich genoodzaakt de margeverwachting voor dit jaar te verlagen, vanwege hogere grondstofkosten. Degroof Petercam verlaagde vervolgens het koersdoel met 4 euro tot 50,00 euro.

De kwartaalcijfers van PostNL, vergezeld door een outlookverhoging, werden niet beloond. Het aandeel daalde 4,2 procent en was daarmee één van de grootste dalers. Jefferies wees erop dat de cijfers en de outlookverhoging voor 2021 conform verwachting waren. Alleen de positievere geluiden voor 2024 waren wel een meevaller.

ABN AMRO ging aan kop in de AMX met een plus van 11,8 procent na het vrijgeven van beter dan verwachte cijfers die ook op goedkeuring van analisten konden rekenen.

Bij de smallcaps ging beursnieuweling CTP 2,6 procent hoger op weekbasis, nadat de huurinkomsten in de eerste jaarhelft aantrokken. BAM was koploper met een plus van 8,5 procent, terwijl CM.com de rij sloot met een verlies van 3,9 procent.

Avantium verloor 0,3 procent. Hoewel de cijfers iets beter waren dan verwacht, viel de kaspositie analisten tegen. Het belangrijkste noemde Degroof Petercam dat Avantium geen progressie heeft geboekt met de financiering van de nieuwe FDCA-flagship fabriek.



ForFarmers daalde 1,4 procent op weekbasis. De cijfers van de veevoerspecialist vielen tegen, zo erkende ook de CEO. Diverse analisten verlaagden hun koersdoel.

Het lokaal genoteerde Fastned steeg 9,0 procent na cijfers die analisten tevreden stemden.