Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, met nieuwe records voor de DAX, CAC 40 en Stoxx Europe 600. De breed samengestelde index steeg 0,2 procent tot 475,83 punten, terwijl de Duitse DAX een winst van 0,3 procent presenteerde op 15.997,44 punten. Voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op een recordslot van 6.896,04 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.218,71 punten.

Europese aandelenmarkten werden vrijdag ondersteund door winsten in de nuts- en energiesector, terwijl beleggers hun zorgen over coronavirusvarianten van zich afschudden. Aandelen van duurzame energie behoorden tot de grootste pan-Europese stijgers, terwijl halfgeleiderfabrikanten daalden.

"De sluiting van Chinese havens in een poging om de verspreiding van meer besmettelijker coronavirusvarianten onder controle te houden, zou kunnen bijdragen aan wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen en op vrij korte termijn een factor met impact op de markt kunnen worden", zei marktanalist Danni Hewson van AJ Bell.

Sommige analisten suggereerden dat aanhoudende speculatie over het afbouwen van het soepele monetaire beleid van de Federal Reserve een gedempt effect zou kunnen hebben op de huidige rally op aandelenmarkten.

"Voorlopig lijken de markten te veronderstellen dat een [Fed] afbouw eraan komt en voelen ze zich comfortabel bij dat idee, en zolang de discussie niet verschuift naar het meer gevoelige onderwerp van renteverhogingen, zal de huidige trend van hogere toppen doorzetten", zei Michael Hewson van CMC Markets.

Vandaag kwam Frankrijk met een bevestiging van een afnemende inflatie in juli. Verder was er een stijging van de export uit de eurozone in juni met 23,8 procent en een stijging van de import met 28,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1798. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1729 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1727 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Adidas sloot vrijdag ruim 2,0 procent hoger, nadat de Duitse sportkledinggigant instemde met de verkoop van Reebok aan Authentic Brands Group voor 2,1 miljard euro.

Ipsen verloor bijna 13 procent. De Franse farmaceut meldde zijn nieuwe medicijnaanvraag voor palovaroteen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration in te trekken. Het bedrijf is van plan de aanvraag opnieuw in te dienen zodra aanvullende gegevensanalyses zijn voltooid.

ASML en ASMI daalden circa 0,5 procent. Besi sloot 1,5 procent lager. Infineon daalde 0,7 procent.

Naast Adidas presteerde in Frankfurt Merck KgaA sterk, met een plus van ruim een procent. Henkel was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen.

In Parijs ging Bouygues aan kop met een winst van 3,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,5 procent, terwijl Atos met een verlies van 1,2 procent onderaan bungelde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.464,81 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.