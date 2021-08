AEX voorzichtig richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht lager gesloten. Bij een slot van 774,83 punten, daalde de AEX op het slot 0,1 procent. Op weekbasis steeg de hoofdindex op het Damrak bijna een procent en werd een nieuwe recordstand van bijna 776 punten bereikt.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets denkt dat er nog meer in het vat zit, zei hij vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

Er staat een keurige set-up voor een stijging van de AEX richting de 900 punten rond het einde van dit jaar, volgens Van den Akker, die ook zijn lange termijn visie heeft aangepast.

"Waar we uitgingen van een stevige correctie na het bereiken van de 794 tot 797 punten gaan we nu slechts uit van een beperkte daling gevolgd door een opwaartse uitbraak uit dit kanaal", zei Van den Akker.

Afgelopen week had de markt daarom vooral aandacht voor inflatiecijfers uit de VS. Woensdag waren er de consumentenprijzen in juli, die met name op maandbasis meevielen. De producentenprijzen daarentegen, die donderdag bekend werden gemaakt, stegen in juli harder dan verwacht.

Volgens analist Jeroen Blokland van True Insights lijkt dat de markt nog niet zoveel te deren, net als de zorgen over de toenemende coronabesmettingen door de deltavariant. Maar de Amerikaanse tienjaarsrente loopt weer op en de spread tussen de rente en aandelen is inmiddels weer gestegen naar 35 basispunten ten opzicht van een dip in juni.

"Is de spread de zogeheten 'kanarie in een kolenmijn'", vraagt Blokland zich af, doelend op het feit dat de stijgende spread mogelijk een voorbode is van een meer uitdagend klimaat voor aandelen.

Vooralsnog trekken beleggers zich vooral op aan het sterke cijferseizoen. Van alle bedrijven in de S&P 500 die tot nog toe de boeken openden, wist 86 procent de verwachtingen te overtreffen.

Vrijdag was verder een vrij rustige dag, waarbij op macro-economisch gebied vooral het dalende consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten opviel. Dat daalde van 81,2 eind juli tot 70,2 halverwege deze maand, meldde de Universiteit van Michigan in voorlopige cijfers.

Een vat WTI-olie werd vrijdag iets goedkoper net onder 69 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1798.

Valutastrategen van Commerzbank rekenen erop dat de dollar verder zal stijgen wanneer Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de Jackson Hole-bijeenkomst eind deze maand een plan aankondigt om te gaan taperen.

Stijgers en dalers

In de AEX bouwde Aegon de koerswinst van donderdag, volgend op de halfjaarcijfers, verder uit. Aegon won meer dan een procent, nadat Berenberg vanochtend het koersdoel verhoogde naar 5,40 euro. De halfjaarcijfers die Aegon donderdag presenteerde waren duidelijk beter dan verwacht en de outlook werd ook nog eens verhoogd. "We gaan ervan uit dat Aegon positief zal blijven verrassen met zijn Amerikaanse activiteiten", aldus Berenberg.

Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 1,5 procent, na een koersdoelverhoging van UBS. De grootste daler was Prosus, dat ruim 3 procent verloor.

In de AMX won Aperam als koploper bijna 2 procent en wonnen ook OCI en ABN AMRO bijna 2 procent. Aperam steeg na een koersdoelverhoging door Credit Suisse. Alfen was de grootste daler en leverde bijna 2 procent in.

Bij de smallcaps deden bouwers BAM en Heijmans goede zaken, met plussen van rond de 3 procent en steeg Wereldhave ruim 2 procent.

De meeste aandacht ging uit naar ForFarmers, dat meer dan 5 procent daalde. De cijfers van de veevoerspecialist vielen tegen, zo erkende op de CEO. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden prompt het koersdoel voor het aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met bescheiden winsten voor de S&P 500 en Dow Jones index en een licht verlies voor de Nasdaq.