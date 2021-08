Video: AEX richting 900 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er staat een keurige set-up voor een stijging van de AEX richting de 900 punten rond het einde van dit jaar. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Het gematigde scenario, een stijging richting 779-782 punten in de AEX Index is vrijwel ingelost met de hoogste stand op 778,96 punten gisteren. Het is onduidelijk of de koers hier begint aan de lang verwachte pull-back, of dat de koers door stijgt naar ons koersdoel uit het agressieve scenario rond de 794 tot 797 punten om van daaruit de correctie te starten", zei de technisch analist. "Toch zien we aanleiding om de lange termijn visie aan te passen. Waar we uitgingen van een stevige correctie na het bereiken van de 794 tot 797 punten gaan we nu slechts uit van een beperkte daling gevolgd door een opwaartse uitbraak uit dit kanaal", zei Van den Akker. "Er staat een keurige set-up voor een stijging richting de 900 punten rond het einde van dit jaar. Iedere daling richting de 756 tot 748 punten moet door beleggers dan ook als een geschenk worden gezien", voegde hij toe. Klik hier voor: AEX richting 900 punten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

