Beursblik: goede voortgang bij TKH Group verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het eerste halfjaar de omzet en resultaten positief zien ontwikkelen. Dit bleek vrijdag uit een voorspelling van ING. De bank verwacht een omzet van 655,5 miljoen euro en een operationeel resultaat (EBITA) van 70 miljoen euro met een bijbehorende marge van 10,7 procent. Daarmee is ING naar eigen zeggen iets voorzichtiger dan de bedrijfsconsensus, die rekent op een omzet van 665,3 miljoen euro, met een EBITA van 70,6 miljoen euro en een marge van 10,8 procent. Voor de bank is de mate van herstel in de orderinname verreweg de belangrijkste parameter, met name bij de tak die bandenbouwmachines maakt, omdat dit een indicatie is voor de omzet zes tot negen maanden later. Dit herstel begon zich in het vierde kwartaal van 2020 af te tekenen. Het tweede en derde kwartaal van 2020 lieten een verzwakking zien in de orderinstroom, hetgeen zich naar verwachting vertaalde in omzetdruk. Daarnaast zal het bedrijf in de eerste maanden van het jaar naar verwachting nog hinder ondervinden van de coronamaatregelen. ING gaat bij de publicatie van de interimresultaten aanstaande dinsdag voorbeurs uit van een opgewekte toon van management als het gaat om de onderliggende resultaten en de trend, waarbij de bank verwacht dat TKH zich in een goede positie bevindt om te profiteren van het herstel in de meeste van zijn eindmarkten. TKH verwacht over de eerste zes maanden van dit jaar een hoger resultaat dan over dezelfde periode een jaar eerder. Aankomende week zal TKH, zoals gebruikelijk, een outlook voor heel 2021 afgeven. ING heeft een koopadvies voor het aandeel TKH met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel TKH noteerde vrijdag op een vlak Damrak 0,6 procent hoger op 47,12 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

