Beursblik: techbeleggers moeten selectiever worden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse blijft licht overwogen op techaandelen, maar vindt het inmiddels wel tijd om selectiever te zijn. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Volgens Credit Suisse hebben veel partijen de aankoop van soft- en hardware naar voren gehaald. Ook zijn de online marketinguitgaven door de coronacrisis al flink gestegen. Ook zijn de waarderingen inmiddels stevig. En, zo waarschuwde de bank, techaandelen presteren doorgaans een stuk slechter als de ISM daalt. Toch blijft het advies Overwogen, onder meer omdat tech cyclisch is en er nog weinig tekenen van "overinvesteringen" zijn. Anderzijds is tech ook steeds defensiever, aldus de bank, wijzend op de kasposities van veel techbedrijven en dat deze bedrijven relatief weinig mensen in dienst hebben. Ook faciliteren techbedrijven mogelijkheden om de kosten te verlagen, waar klanten naar op zoek gaan bij economische tegenwind. "Veel bull markets eindigden met een groeibubbel, en daar zitten we nu nog niet in", vindt Credit Suisse. Ook strengere regelgeving waarmee techbedrijven mogelijk te maken krijgen, zijn overzichtelijk. Aantrekkelijke aandelen vindt Credit Suisse onder meer ASML, Broadcom en STMicroelectronics. Ook over sommige Chinese techaandelen is Credit Suisse te spreken. "Zij ogen goedkoop." De bank noemde als voorbeeld Baidu. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

