Futures voorspellen licht hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lichtgroene opening voor Wall Street. Rond lunchtijd staat de S&P 500-future 0,1 procent hoger en lijkt de Dow Jones index ook licht in het groen te openen. Beide indexen bereikten donderdag nog nieuwe recordstanden. De Nasdaq schommelt aan het begin van de middag rond de slotstand van een dag eerder.

"Het is een rustige markt maar de onderliggende toon is nog steeds vrij positief ondanks enkele zorgen", volgens vermogensbeheerder Paul O'Connor van Janus Henderson Investors.

De marktkenner wees onder meer op de Chinese regulieringsdrang in de financiële en techsector die door de hoofden van beleggers spookt, maar ook de angst dat de Federal Reserve sneller dan verwacht de geldkraan gaat dichtdraaien.

Afgelopen week had de markt vooral aandacht voor inflatiecijfers uit de VS. Woensdag waren er de consumentenprijzen in juli, die met name op maandbasis meevielen. De producentenprijzen daarentegen, die donderdag bekend werden gemaakt, stegen in juli harder dan verwacht.

Volgens analist Jeroen Blokland van True Insights lijkt dat de markt nog niet zoveel te deren, net als de zorgen over de toenemende coronabesmettingen door de deltavariant. Maar de Amerikaanse tienjaarsrente loopt weer op en de spread tussen de rente en aandelen is inmiddels weer gestegen naar 35 basispunten ten opzicht van een dip in juni.

"Is de spread de zogeheten 'kanarie in een kolenmijn'", vraagt Blokland zich af, doelend op het feit dat de stijgende spread mogelijk een voorbode is van een meer uitdagend klimaat voor aandelen.

Beleggers wacht vrijdag een vrij rustige dag richting het weekend, met een nauwelijks gevulde bedrijfs en macro-agenda. Vanmiddag krijgt de markt een voorproefje van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in augustus middels een voorlopig cijfer van de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar noteer licht hoger op 1,1749. Een vat WTI-olie wordt iets goedkoper rond 69 dollar.

Bedrijfsnieuws

Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer nieuwe abonnees verleid bij zijn streamingdienst dan verwacht. Dit bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse entertainmentconcern.

In maart van dit jaar passeerde Disney de grens van 100 miljoen abonnees voor Disney+. In het afgelopen kwartaal kwam het totaal aantal abonnees voor de streamingdienst uit op 116 miljoen. Er was door de markt gerekend op een groei naar in totaal ruim 115 miljoen abonnees. Ook de winst en omzet waren beter dan verwacht en door het heropenen van de economie trokken ook de resultaten bij de pretparken aan. In de nabeurshandel donderdag steeg Disney zo'n 5 procent. Vrijdag lijkt het aandeel ook 5 procent in de plus te gaan openen.

Doordash heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald dan verwacht, maar ook het verlies liep harder op. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger donderdag nabeurs bekend.

De bruto transactiewaarde van de orders, die DoorDash vooraf inschatte tussen de 9,4 tot 9,9 miljard dollar in het tweede kwartaal, kwam uit op 10,5 miljard dollar. DoorDash verwacht dit jaar voor 39 miljard tot 40,5 miljard dollar aan bruto-orders te verwerken, waar in mei nog werd gerekend op 35 miljard tot 38 miljard dollar. In de nabeurshandel donderdag daalde het het aandeel DoorDash ruim 4 procent. Vrijdag lijkt het aandeel zo'n 5 procent in de min te gaan openen.

De omzet van Airbnb verviervoudigde in het afgelopen kwartaal, terwijl de mondiale economie heropende, maar de online bemiddelaar in vakantiehuizen is met name voorzichtig over de ontwikkelingen in het najaar, ook gezien de nieuwe coronavarianten. Het aandeel lijkt vrijdag bijna 4 procent lager te openen.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot een nieuw record van 4.460,83 punten, de Nasdaq won 0,4 procent op 14.816,26 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel bij een recordslot van 35.499,85 punten.