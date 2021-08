Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een relatief rustige markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 474,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 16.023,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een won van 0,7 procent met een stand van 6.902,18 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.211,68 punten.

Een groot deel van de genoteerde bedrijven heeft inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal achter de rug, waarmee de markt zijn aandacht weer kan richten op het corona- maar vooral het rentedossier.

Van de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index heeft inmiddels ruim 85 procent de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Ongeveer twee derde van hen rapporteerde een hogere winst dan verwacht, waarbij de winst gemiddeld bijna 30 procent hoger was dan de consensusverwachting van analisten, aldus investment manager Nathan Levy van ING. Vooral telecombedrijven en autofabrikanten verrasten volgens ING positief.

Vandaag kwam Frankrijk met een bevestiging van een afnemende inflatie in juli. Verder was er een stijging van de export uit de eurozone in juni met 23,8 procent en een stijging van de import met 28,2 procent.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de importprijzen over juli en het voorlopige consumentenvertrouwen over augustus zoals dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan op de agenda.

Olie noteerde vrijdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 68,94 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 71,25 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1748. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1738 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van eveneens 1,1738 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerde het gros van de hoofdaandelen hoger, maar kenden er slechts drie een koerswinst van 1 procent of meer, onder aanvoering van het aandeel Bouygues, dat 2,9 procent steeg.

In Frankfurt noteerde eveneens een ruime meerderheid in de plus en hier was het aantal dat meer dan 1 procent bijschreef zelfs zo bescheiden dat geen van deze in de buurt kwam van een plus van 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot een nieuw record van 4.460,83 punten, de Nasdaq won 0,4 procent op 14.816,26 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel bij een slot van 35.499,85 punten.