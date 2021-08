Valuta: euro voorlopig stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag stabiel ten opzichte van de dollar en de verwachting voor de komende dagen is dat dit zo blijft.

"De Amerikaanse producentenprijzen van donderdag veranderden niets aan het beeld", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Veel is afhankelijk van hetgeen van de Federal Reserve wordt verwacht. De huidige koers weerspiegelt een renteverhoging in 2023 in de Verenigde Staten. Als die verwachting verschuift naar 2022 dan kan de dollar verder omhoog en goud verder omlaag. Die verwachtingen zie je ook wel terug in de lange rente van de VS die nu op 1,36 noteert en van 1,17 op 2 augustus afkomstig is," aldus Boele.

De euro noteerde onlangs op het laagste punt van 2021 op 1,1704 dollar. "Technisch zou dit niveau op de korte termijn getest kunnen worden. Wij verwachten overigens geen scherpe daling van de euro ten opzichte van de dollar, ofschoon de markt nog altijd dun is en uitslagen iets robuuster kunnen uitvallen dan buiten de vakantieperiode om", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Volgende week gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de centrale bank van Nieuw-Zeeland. "Dat is mogelijk de eerste centrale bank van de belangrijke valuta’s die haar beleidsrente verhoogt en dit kan volgende week al het geval zijn. Beleggers houden daarnaast rekening met nog twee renteverhogingen van 25 basispunten later in het jaar. Dit vooruitzicht pakt positief uit voor de Nieuw-Zeelandse dollar. Wij denken dat de munt het ook in de komende maanden goed blijft doen."

Volgende week hebben beleggers aandacht voor belangrijke Amerikaanse cijfers, zoals de detailhandelsverkopen en de notulen van de Fed. Voor Europa kijken beleggers vooral naar de groei- en de inflatiecijfers.

Vandaag kwam Frankrijk met een bevestiging van een afnemende inflatie in juli. Verder was er een stijging van de export uit de eurozone in juni met 23,8 procent en een stijging van de import met 28,2 procent.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de importprijzen over juli en het voorlopige consumentenvertrouwen over augustus zoals dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan op de agenda.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1742 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8505 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3806 dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar noteerde 0,1 procent hoger op 0,7003 Amerikaanse dollar.