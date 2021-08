Groen licht Aegon voor verkoop Oost-Europese activiteiten aan Vienna Insurance Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor de verkoop van zijn verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheeractiviteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije voor 830 miljoen euro aan Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Dit maakte de toezichthouder vrijdag bekend. Aegon vangt bij de verkoop 2,6 keer de boekwaarde per 30 juni dit jaar, of 15 keer het netto onderliggend resultaat van de activiteiten in Centraal en Oost-Europa. De verkoop zal resulteren in een toename van het eigen vermogen op basis van IFRS van 505 miljoen euro. Door de transactie zal de Solvency II ratio van Aegon toenemen met circa 8 procentpunten. Aanwending Aegon zal de opbrengst van de transactie gebruiken om de financiële flexibiliteit te vergroten en om de strategische prioriteiten uit de voeren, waaronder het verlagen van de schuldpositie. De verkoop zal naar verwachting van Aegon in de tweede helft van 2021 worden afgerond. Vienna Insurance is bezig alle goedkeuringen van toezichthouders te verkrijgen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

