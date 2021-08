Aegon bouwt koerswinst verder uit op kalm Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX doet het op de laatste handelsdag van deze week rustig aan. Rond de klok van 11 uur noteerde de hoofdindex op 775,16 punten. Veel richtinggevend nieuws was er vooralsnog niet voorhanden en ook vanmiddag belooft het niet heel spannend te worden. De markt zal nog letten op het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Van de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index heeft inmiddels ruim 85 procent de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Ongeveer twee derde van hen rapporteerde een hogere winst dan verwacht, waarbij de winst gemiddeld bijna 30 procent hoger was dan de consensusverwachting van analisten, aldus investment manager Nathan Levy van ING. "Dit terwijl de winst gemiddeld meer dan verdrievoudigde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat uiteraard een zeer slechte periode was middenin de coronacrisis." Vooral telecombedrijven en autofabrikanten verrasten volgens ING positief. De euro/dollar handelde op 1,1741 en olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX bouwde Aegon de koerswinst van donderdag, volgend op de halfjaarcijfers, verder uit. Aegon won 2,3 procent, nadat Berenberg vanochtend het koersdoel verhoogde naar 5,40 euro. De halfjaarcijfers die Aegon donderdag presteerde waren duidelijk beter dan verwacht en de outlook werd ook nog eens verhoogd. "We gaan ervan uit dat Aegon positief zal blijven verrassen met zijn Amerikaanse activiteiten", aldus Berenberg. ArcelorMittal won 0,7 procent en Unibail-Rodamco Westfield 1,2 procent na een koersdoelverhoging van UBS. De grootste dalers waren de halfgeleiders en Prosus. ASML, AMSI en Besi verloren circa een half procent en Prosus leverde1,8 procent in. In de AMX won AMG 2,0 procent en steeg OCI 1,3 procent. Aperam won 1,1 procent na een koersdoelverhoging door Credit Suisse. Daarentegen daalden Alfen en Galapagos 0,4 en 0,8 procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met een koerswinst van 2,1 procent. Wereldhave steeg 1,5 procent. De meeste aandacht ging uit naar ForFarmers, dat 5,3 procent daalde. De cijfers van de vervoerspecialist vielen tegen, zo erkende op de CEO. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden prompt het koersdoel voor het aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.