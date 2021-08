Deutsche Bank verhoogt koersdoelen ABN en ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag de koersdoelen voor ABN AMRO en ING verhoogd. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank over de banken in de Benelux. Het koersdoel voor ABN AMRO ging van 10,00 naar 11,00 euro en die voor ING van 12,00 naar 14,00 euro. Het advies voor ABN blijft Houden en voor ING heeft de Duitse bank een koopaanbeveling. De banken in de Benelux kwamen volgens analist Benjamin Goy met solide resultaten over het tweede kwartaal. En zij stelden aandeelhouders ook een stevige kapitaalteruggave in het vooruitzicht. ABN AMRO en ING zijn volgens Goy dan ook goed gekapitaliseerd. "En we voorzien dat de winsten verder zullen stijgen en het kapitaal verder aansterkt", aldus de analist. Goy verwacht de banken, inclusief KBC, de komende negen maanden elk ongeveer 11 procent van hun marktkapitalisatie zullen laten terugvloeien naar de aandeelhouder. Deutsche Bank blijft ING het meest kansrijk vinden. Die biedt "groei tegen een redelijke prijs", aldus Goy. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.