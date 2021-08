Klein verlies voor AEX in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt vrijdag met een klein verlies van start te gaan. Minder dan een uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,2 procent in het rood.

Donderdagavond sloot Wall Street overwegend in het groen. Een groot deel van de handelsdag waren beleggers terughoudend. Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de Amerikaanse producentenprijzen, die in juli harder stegen dan verwacht.

"Als men had gehoopt dat de inflatiedata van woensdag de piek zouden vormen als het gaat om inflatoire druk, dan zijn de PPI-cijfers van donderdag een teleurstelling", aldus de marktvolger.

In juli stegen de producentenprijzen in de VS met 7,8 procent op jaarbasis en de kerninflatie met 5,6 procent. "Dat was een grote en niet-welkome stijging", aldus Hewson. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag licht hoger op 1,37 procent.

Ondertussen lijkt de Federal Reserve de markt er steeds meer op voor te bereiden dat het later dit jaar gaat taperen. Esther George van de Kansas Fed en Robert Kaplan van de Dallas Fed gaven donderdag aan dat ze er voorstander van zijn om de obligatie-opkopen af te bouwen, nu de economie in de VS zich conform de doelstellingen van de Fed lijkt te ontwikkelen.

Beleggers zijn wel positief over het kwartaalcijferseizoen, dat in de VS over zijn hoogtepunt is. "Het winstseizoen verloopt heel goed, het bevestigt het herstelscenario", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking. "Hoe groot het herstel zal zijn, is voor ons de hamvraag", zei hij.

Vrijdag staan er vrijwel geen bedrijfsresultaten of macrocijfers op de rol. De markt zal nog letten op de Franse inflatie en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De euro/dollar handelde op 1,1735. Olie werd een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Aandeelhouders van Just Eat Takeaway kunnen reageren op de cijfers die DoorDash donderdagavond presenteerde. Doordash heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald dan verwacht maar ook het verlies liep sterker op.

ForFarmers heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de resultaten op jaarbasis zien dalen, maar voorziet in de tweede jaarhelft onderliggend op jaarbasis een stabilisering van het resultaat. De omzet liet overigens wel een stijging zien van 12,1 procent. De gestegen grondstofprijzen konden worden doorberekend aan klanten. Autonoom bedroeg de omzetgroei 7,7 procent.

Verder kunnen de verzekeraars Aegon en NN in beweging komen na koersdoelverhogingen door Berenberg, terwijl Deutsche Bank de koersdoelen voor ING en ABN AMRO optrok.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index sloot donderdagavond fractioneel hoger op 35.499,85 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,3 procent op 4.460,83 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,4 procent duurder op 14.816,26 punten.