Winstdaling voor Volksbank

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft in de eerste helft van 2021 de winst zien dalen, door een combinatie van aanhoudende druk op de rentebaten en hogere operationele lasten. Dit bleek vrijdag uit de halfjaarcijfers van de bank. "Onze financiële resultaten weerspiegelen zowel de aanhoudende lage rente-omgeving als de verbeterende macro-economische vooruitzichten. Dit heeft aan de ene kant geleid tot verdere druk op onze rentebaten en aan de andere kant tot een vrijval van voorzieningen voor leningen", zei voorzitter Martijn Gribnau in een toelichting. De nettowinst daalde met 11 procent naar 94 miljoen euro, ondanks een terugname van de bijzondere waardevermindering van financiële activa van 31 miljoen euro. Een jaar eerder was dit juist nog een last van 45 miljoen euro. Deze vrijval hield verband met positievere macro-economische vooruitzichten en hogere huizenprijzen, aldus de bank vrijdag. De totale baten daalden van 480 miljoen euro over de eerste helft van 2020 naar 417 miljoen euro dit jaar door vooral druk op de rentebaten. De operationele kosten stegen van 292 miljoen naar 322 miljoen euro door hogere personeelskosten en wettelijke heffingen. De Tier 1-kernkapitaalratio van Volksbank bedroeg eind juni 28,3 procent tegen 31,2 procent eind 2020. Volksbank is van plan om een uitkering te doen van het resterende dividend over 2019 en het dividend over 2020 voor een totaalbedrag van 249 miljoen euro in oktober 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

