Groei Disney+ sterker dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Disney heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar meer nieuwe abonnees aangetrokken bij zijn streamingdienst dan verwacht. Dit bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse entertainmentconcern.

In maart van dit jaar passeerde Disney de grens van 100 miljoen abonnees voor zijn Disney+ dienst, een aantal dat in het tweede kwartaal groeide naar bijna 104 miljoen, wat toen onder de verwachting van FactSet-analisten was.

In het afgelopen derde kwartaal kwam het totaal aantal abonnees voor de streamingdienst uit op 116 miljoen. Er was door de markt gerekend op een groei naar in totaal ruim 115 miljoen abonnees.

Bij de themaparken steeg de omzet van 1,1 miljard naar 4,3 miljard dollar, terwijl de economie heropende. Dit was boven de door analisten verwachte omzet van 3,9 miljard dollar.

De totale omzet van Disney kwam in het derde kwartaal uit op ruim 17 miljard dollar, van 11,8 miljard dollar een jaar eerder en boven de 16,76 miljard dollar waar analisten op rekenden.

Onder de streep verdiende Disney 918 miljoen dollar, of 0,50 per aandeel, waar een jaar geleden nog een verlies van 2,61 dollar per aandeel in de boeken kwam.

De aangepaste winst van 0,80 dollar was veel beter dan de 0,55 dollar per aandeel waar de markt op had ingezet.

In de nabeurshandel steeg het aandeel Disney zo'n 5 procent. In de reguliere handel op Wall Street sloot het aandeel donderdag rond een procent hoger.