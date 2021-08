Verlies DoorDash groter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Doordash heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald dan verwacht maar ook het verlies liep sterker op. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger donderdag nabeurs bekend. Het bedrijf uit San Francisco boekte in de verslagperiode een omzet van ruim 1,2 miljard dollar, tegenover 675 miljoen dollar een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 1,1 miljoen dollar. Het totaal aantal orders steeg met 69 procent naar 345 miljoen. De bruto transactiewaarde van de orders, die DoorDash vooraf inschatte tussen de 9,4 tot 9,9 miljard dollar in het tweede kwartaal, kwam uit op 10,5 miljard dollar. Onder de streep boekte DoorDash een nettoverlies van 102 miljoen dollar, of min 0,30 dollar per aandeel, waar een jaar eerder nog een winst van 23 miljoen dollar in de boeken kwam en waar de markt een verlies van 0,20 voorspelde. Het aangepaste verlies was ook 0,30 dollar, waar werd gerekend op een verlies van 0,06 dollar. Outlook DoorDash verwacht dit jaar voor 39 miljard tot 40,5 miljard dollar aan bruto-orders te verwerken, waar in mei nog werd gerekend op 35 miljard tot 38 miljard dollar. Voor het derde kwartaal ligt de verwachting voor deze graadmeter op 9,3 miljard tot 9,8 miljard dollar. In de nabeurshandel daalde het het aandeel DoorDash ruim 4 procent, na een verlies van ruim een procent in de reguliere handel op Wall Street. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

