Toch records op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met nieuwe records gesloten, hoewel de stemming lange tijd terughoudend was. De S&P 500 index steeg uiteindelijk 0,3 procent tot een nieuw record van 4.460,83 punten, de Nasdaq won 0,4 procent op 14.816,26 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel bij een slot van 35.499,85 punten.

Een groot deel van de handelsdag waren beleggers terughoudend. Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de Amerikaanse producentenprijzen, die in juli harder stegen dan verwacht.

"Als men had gehoopt dat de inflatiedata van woensdag de piek zouden vormen als het gaat om inflatoire druk, dan zijn de PPI-cijfers van donderdag een teleurstelling", aldus de marktvolger.

In juli stegen de producentenprijzen in de VS met 7,8 procent op jaarbasis en de kerninflatie met 5,6 procent. "Dat was een grote en niet-welkome stijging", aldus Hewson. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag licht hoger op 1,37 procent.

Ondertussen lijkt de Federal Reserve de markt er steeds meer op voor te bereiden dat het later dit jaar gaat taperen. Esther George van de Kansas Fed en Robert Kaplan van de Dallas Fed gaven donderdag aan dat ze er voorstander van zijn om de obligatie-opkopen af te bouwen, nu de economie in de VS zich conform de doelstellingen van de Fed lijkt te ontwikkelen.

Beleggers zijn wel positief over het kwartaalcijferseizoen, dat in de VS over zijn hoogtepunt is. "Het winstseizoen verloopt heel goed, het bevestigt het herstelscenario", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking. "Hoe groot het herstel zal zijn, is voor ons de hamvraag", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald tot 375.000, wat in lijn was met de verwachtingen.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1738 en een vat WTI-olie werd iets goedkoper rond 69 dollar.

Bedrijfsnieuws

Pfizer, Moderna en BioNTech, die woensdag nog stevig onder druk stonden, wisten donderdag deels te herstellen, met winsten van 2 tot 4 procent.

eBay won ruim een procent. Het Amerikaanse onlineveilinghuis heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De fors hogere nettowinst van 10,73 miljard dollar, tegen 746 miljoen dollar vorig jaar, was met name te danken aan opbrengsten uit de verkoop van activiteiten.

Baidu heeft het afgelopen kwartaal verlies geboekt op een hogere omzet. Geschoond voor herwaarderingen steeg de winst overigens wel. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

Sonos steeg meer dan 7 procent, nadat de fabrikant van speakers en subwoofers donderdag sterke kwartaalcijfers rapporteerde. Het concern wist een verlies om te buigen in een nettowinst, geholpen door een hogere omzet.

Nabeurs publiceren Disney en DoorDash kwartaalcijfers. Die laatste zullen vooral door aandeelhouders van Just Eat Takeaway nauwlettend worden gevolgd. In aanloop sloten Disney en DoorDash respectievelijk 0,8 procent hoger en ruim een procent lager.