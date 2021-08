Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald. Op een settlement van 69,09 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. "De deltavariant [van het coronavirus] creëert bezorgdheid over de vraag naar olie", aldus marktstrateeg Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. Die zorgen ziet ook het Internationaal Energieagentschap, dat in zijn maandrapport dat donderdag verscheen, de verwachte groei van de vraag naar olie met 100.000 vaten per dag verlaagde. Voor 2022 werd de groeiraming voor de mondiale vraag juist verhoogd met 200.000 vaten per dag. Oliekartel OPEC handhaafde de verwachte groeivraag, nadat het recent besloot om de productie verder op te voeren in samenwerking met bondgenoten buiten het kartel. De productieverhoging van OPEC+, in combinatie met de impact van de deltavariant heeft er volgens Lynch voor gezorgd dat het verwachte tekort aan olie in het vierde kwartaal zo goed als is verdwenen. "De opwaartse druk op de olieprijzen is verdwenen maar de bewegingen zullen volatiel blijven", denkt de marktvorser. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

