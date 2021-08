Europese beurzen sluiten overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. Bij een slot van 474,84 punten, steeg de Stoxx Europe 600 index 0,1 procent. De Duitse DAX won 0,7 procent tot 15.937,51 punten, de Franse CAC 40 ging 0,4 procent hoger op 6.882,47 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,4 procent in de min bij een slot van 7.193,23 punten.

Dat de Britse index achterbleef bij de rest verklaarde analist Michael Hewson van CMC Markets door een daling in grondstoffenaandelen.

De DAX en Stoxx 600 bereikten evenwel nieuwe recordniveaus, aldus Hewson, hoewel de winsten deels werden ingeleverd na de opening van Wall Street.

Vanmiddag werd bekend dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in juli met 1,0 procent zijn gestegen op maandbasis, waar een stijging met 0,6 procent was voorzien. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 7,8 procent.

Het cijfer is een tegenvaller nadat woensdag nog bleek dat de consumentenprijzen in de VS juist minder hard stijgen.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de industriële productie in de eurozone in juni onverwacht is gekrompen. De Britse economie groeide in het tweede kwartaal met 4,8 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor.

Een vat WTI-olie werd donderdag iets goedkoper en handelde rond 69 dollar. Zowel de OPEC als het Internationaal Energieagentschap stelden de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 neerwaarts bij in hun maandrapporten. Het IEA wees daarbij onder meer op de impact van de deltavariant van het coronavirus.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1736.

Bedrijfsnieuws

Grondstoffenfondsen als Rio Tinto en Anglo American verloren circa een procent, terwijl Shell en BP lichte verliezen leden.

Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt. Het aandeel steeg meer dan 7 procent.

NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. Het aandeel ging bijna 3 procent hoger.

Delivery Hero heeft in het tweede kwartaal van 2021 een recordaantal orders verwerkt en besloot de omzetverwachting voor het hele jaar te verhogen, maar werd iets voorzichtiger over de marge-ontwikkeling. Het aandeel verloor bijna 8 procent

Cineworld won bijna 4 procent ondanks het vrijgeven van zwakke halfjaarcijfers.

Aviva maakte bekend dat het tot 4 miljard Britse pond wil laten terugvloeien naar aandeelhouders. Het aandeel steeg dik 3 procent.

TUI verloor ruim een procent ondanks een verbetering van de resultaten in het afgelopen kwartaal.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag rond het Europese slot verdeeld, met een bescheiden winst voor de S&P 500 en Nasdaq en een licht verlies voor de Dow Jones index.