Naamsverandering Portugese beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste Portugese beursindex verandert zijn naam van PSI 20 naar PSI. Dit meldde beursuitbater Euronext donderdag nabeurs. "De indexmethodologie zal ook worden aangepast om de liquiditeit en efficiëntie van de index te verbeteren en beter te voldoen aan de behoeften van indexgebruikers", aldus Euronext. Een van de aanpassingen die daarbij wordt doorgevoerd is dat bedrijven minimaal een marktkapitalisatie van 100 miljoen euro moeten hebben om een notering te kunnen krijgen aan de PSI. De nieuwe naam en wijzigingen in de methodologie zijn bedoeld om de aantrekkelijkheid van de PSI te vergroten, aldus Euronext, en gaan per maart 2022 in bij de jaarlijkse herziening van de index. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.