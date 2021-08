Damrak licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is donderdag fractioneel lager gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 775,24 punten, terwijl de AMX 0,3 procent hoger sloot en de AScX 0,1 procent verloor.

Het Damrak maakte donderdag een pas op de plaats, na de oproep woensdag van twee Fed-leden voor beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar van de centrale bank. De Fed-president van Kansas City, Esther George, en Robert Kaplan, president van de Dallas Fed, pleitten beiden voor afbouw van het soepele monetaire beleid nu de Amerikaanse economie voldoende vooruitgang heeft geboekt richting zijn doelstelling om groei en werkgelegenheid te stimuleren.

Investment Nathan Levy van ING verwacht dat de Fed nog dit jaar start met tapering, "mogelijk gevolgd door een eerste beleidsrenteverhoging eind volgend jaar", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in juni op maandbasis onverwacht is afgenomen met 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis steeg de productie met 9,7 procent.

Econoom Bert Colijn van ING merkt op dat leveringsproblemen de productie blijven drukken, "maar aangezien de vraag sterk blijft, is het onwaarschijnlijk dat dit het economisch herstel helemaal zal van koers zal brengen", zei hij. "Toch verzwakken de aanhoudende problemen de bbp-groeivooruitzichten voor het derde kwartaal enigszins", aldus Colijn.

De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar op kwartaalbasis gegroeid met 4,8 procent. De industriële productie daalde in het Verenigd Koninkrijk in juni op maandbasis met 0,7 procent. De productie lag in juni 3,2 procent lager ten opzichte van februari 2020, de laatste maand voor het uitbreken van de coronacrisis.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald, terwijl de producentenprijzen in juli harder zijn gestegen dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1736. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1736 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1737 op de borden.

Olie noteerde donderdag licht lager rond 69 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door de verzekeraars. Aegon won 7,3 procent en NN 2,7 procent. Sectorgenoot ASR won 1,2 procent.

Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt.

NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank.

KBC Securities besloot om zowel het koersdoel voor Aegon als dat van NN te verhogen.

Prosus daalde 0,3 procent. Het is "voorzichtigheid troef bij Chinese aandelen", meent investment manager Nathan Levy van ING. De komende jaren wil Beijing meer reguleren en technologie is daarbij een van de segmenten dat die regulieringsdrift zal voelen.

Shell verloor 1,8 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend.

De grootste daler onder de hoofdfondsen was Just Eat Takeaway met een verlies van 2,6 procent.

In de AMX ging PostNL aan kop met een winst van 3,7 procent. Fagron steeg 1,8 procent, terwijl AMG 1,9 procent won. OCI was met een verlies van 1,9 procent de sterkste daler.

Bij de smallcaps ging B&S 2,9 procent hoger na een koersdoelverhoging van ING. De bank verhoogde zijn taxaties in aanloop naar de cijfers van B&S later deze maand. ING verhoogde de taxatie voor de omzet voor dit jaar met 4 procent naar 1,92 miljard euro en voor het operationeel resultaat met 15 procent naar 116 miljoen euro.

Sligro steeg 1,7 procent, Vivoryon daalde 4,1 procent en Kendrion noteerde 3,1 procent lager.

Het lokaal genoteerde Fastned, woensdag nog een uitblinker, leverde 5,3 procent in.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.446,60 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.