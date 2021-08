Vraag naar OPEC-olie licht neerwaarts bijgesteld

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC heeft zijn prognoses voor de vraag naar olie in 2021 licht neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de verwachtingen in juli. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.

Het oliekartel stelde zijn prognoses voor de vraag naar OPEC-olie in 2021 neerwaarts bij met 200.000 vaten en voorziet nu een vraag van 27,4 miljoen vaten ruwe olie per dag. Dit is nog altijd circa 4,7 miljoen vaten per dag meer dan in 2020.

In 2022 wordt een vraag naar OPEC-olie van 27,6 miljoen vaten per dag voorzien, wat 1,1 miljoen vaten per dag minder is dan in het rapport van juli.

Het oliekartel handhaafde zijn groeiverwachtingen voor de mondiale vraag naar olie in 2021 ten opzichte van prognoses van vorige maand. OPEC voorziet een stijging van de vraag met circa 6,0 miljoen vaten per dag tot gemiddeld 96,6 miljoen vaten. Voor 2022 wordt een groei voorzien van de vraag met 3,3 miljoen vaten per dag tot gemiddeld 99,9 miljoen vaten per dag.

OPEC stelde zijn verwachtingen voor de groei van het aanbod van niet-OPEC-producenten in 2021 en 2022 opwaarts bij met respectievelijk een stijging met 270.000 vaten per dag en 840.000 vaten per dag. Daarmee zal het aanbod van niet-OPEC-producenten in 2021 in totaal met 1,1 miljoen vaten per dag groeien, aangejaagd door productieverhogingen in Canada, Rusland, China, de VS, Noorwegen en Brazilië.