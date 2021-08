Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een vlakke opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd onveranderd. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn in afwachting van een reeks kwartaalcijfers. "Het winstseizoen verloopt heel goed, het bevestigt het herstelscenario", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking. "Hoe groot het herstel zal zijn, is voor ons de hamvraag", zei hij. De oproep van twee bankiers van de Federal Reserve voor beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank leidde tot druk, evenals de aanhoudende angst over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Voorzitter van de Federal Reserve in Kansas City, Esther George, zei dat de Amerikaanse centrale bank voldoende vooruitgang heeft geboekt in de richting van zijn doelstelling om groei en werkgelegenheid te stimuleren om een einde te maken aan het maandelijkse inkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar. "Nu het herstel aan de gang is, moet er een overgang volgen van het buitengewone soepele monetaire beleid naar een meer neutraal beleid", zei George in een toespraak. "De huidige krappe economie.....vereist zeker geen strak monetair beleid, maar het geeft wel aan dat het tijd is om zaken terug te draaien." In een apart interview zei Rober Kaplan, voorzitter van de Dallas Fed, dat de centrale bank tegen oktober zou moeten beginnen met het verminderen van het tempo van de aankopen. "Zolang de economie evolueert zoals ik verwacht, zullen we tijdens de vergadering van september aan de criteria voldoen", zei hij. Kaplan benadrukte dat hij volgende maand een eventuele aankondiging om te beginnen met het verminderen van de aankoop van obligaties zal steunen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van juli. De euro/dollar noteerde op 1,1735. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1736 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1737 op de borden. Olie noteerde donderdag licht lager. Bedrijfsnieuws eBay noteerde donderdag voorbeurs 1,5 procent lager. Het Amerikaanse onlineveilinghuis heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De fors hogere nettowinst van 10,73 miljard dollar, tegen 746 miljoen dollar vorig jaar, werd met name gestimuleerd door opbrengsten uit de verkoop van activiteiten. Baidu heeft het afgelopen kwartaal verlies geboekt op een hogere omzet. Geschoond voor herwaarderingen steeg de winst overigens wel. Het aandeel daalde voorbeurs 1,5 procent. Sonos steeg voorbeurs 12,9 procent, nadat de fabrikant van speakers en subwoofers donderdag sterke kwartaalcijfers rapporteerde. Het concern wist een verlies om te buigen in een nettowinst, geholpen door een hogere omzet. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.447,70 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 35.484,97 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.765,14 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.