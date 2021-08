Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 8,10 naar 9,60 euro en houdt vast aan een Underperform advies. Het nieuwe koersdoel ligt dan ook ruim onder de huidige koers van 11,54 euro. Analist Tarik Mejjad voorziet aanhoudende inkomstendalingen tot en met 2023, door een magere groei van het leningenboek en lagere marges op spaargelden. Hij ziet geen gemakkelijke oplossing voor dit probleem. Verder laat de teruggave van overtollig kapitaal nog lang op zich wachten, vergeleken met sectorgenoten. Volgens Bank of America is de markt te optimistisch over de drempel voor een nieuwe aandeleninkoop. De analist verwacht dat de teruggave van het kapitaaloverschot beperkt en zeer geleidelijk zal zijn. Vooralsnog verwacht Bank of America dat ABN vasthoudt aan een dividenduitkering van 50 procent van de winst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.