Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger nu de inflatievooruitzichten van de Verenigde Staten geen impuls kregen na de weinig verrassende inflatiecijfers van woensdagmiddag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,2 procent op 473,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.879,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 6.867,91 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,1 procent naar 7.211,94 punten.

De industriële productie in de eurozone kwam in juni onverwacht uit op kimp. De productie daalde met 0,3 procent, waar een stijging met 0,2 procent was ingecalculeerd.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de producentenprijzen over juli en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Voor de prijzen wordt op maandbasis een stijging met 0,6 procent verwacht tegen een plus van 1,0 procent in juni en voor de steunaanvragen geldt een verwacht aantal van 375.000 tegen 385.000 een week eerder.

Olie noteerde donderdag hoger. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 69,42 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 71,64 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent.

De snelle verspreiding van deltavariant van het coronavirus en de impact ervan op de mondiale economie leidt dit jaar tot een lager olieverbruik dan eerder ingeschat. Voor 2021 verlaagde het agentschap de vraag naar olie in de mondiale markt met 100.000 vaten per dag, terwijl voor 2022 de vraagraming juist werd verhoogd met 200.000 vaten per dag.

De euro/dollar noteerde op 1,1742. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1739 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1740 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt. Het aandeel Aegon noteerde 9,1 procent hoger in koers.

NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. Het aandeel noteerde 4,4 procent hoger in koers.

Delivery Hero heeft in het tweede kwartaal van 2021 een recordaantal orders verwerkt en besloot de omzetverwachting voor het hele jaar te verhogen, maar werd iets voorzichtiger over de marge-ontwikkeling. Het aandeel noteerde 5,3 procent lager in koers.

In Parijs was de koers van het aandeel Carrefour een opvallende stijger met een plus van 2,8 procent, Axa deed fijn mee met een koersstijging van 2,2 procent en Total zag zijn aandelenkoers bijna 2,5 procent aandikken.

In Frankfurt liep de koers van het aandeel BASF 2,2 procent op, maar daalde de koers van het aandeel Henkel met 2,2 procent. Henkel waarschuwde donderdag voor oplopende grondstoffenprijzen en verstoringen in de aanvoerketen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.447,73 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.484,70 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.765,14 punten.