Valuta: euro krabbelt richting 1,1750 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,1750 in afwachting van de Amerikaanse producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen in een nog altijd dunne markt, waardoor uitslagen net even iets groter kunnen uitvallen dan buiten de vakantieperiodes om.

"Wij denken dat de euro nog altijd meer kans maakt onder de 1,17 dollar te duiken dan de 1,18 dollar te passeren", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De Amerikaanse consumentenprijzen bleken woensdag in juli geen grote verrassingen te herbergen, maar daarmee ook niet met een lager dan verwacht stijgingspercentage te verrassen. Wij verwachten dat de inflatiedynamiek in de Verenigde Staten voorlopig reden genoeg geeft om vast te houden aan de verwachting dat de Federal Reserve eerder dan in 2024 tapert en vervolgens de rente verhoogt", aldus Van der Meer.

Van der Meer wees donderdag naast de sterke dollar ook op de daling van de goudprijs, een duidelijk signaal dat de markt minder benauwd is voor risico's.

De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk daalde in juni met 0,7 procent meer dan de verwachte 0,1 procent. Over het tweede kwartaal maakten de Britten vervolgens de voorlopige groei over het tweede kwartaal bekend en die kwam uit op 4,8 procent.

De industriële productie van de eurozone kwam over juni onverwacht lager uit en daalde met 0,3 procent, waar een stijging met 0,2 procent was ingecalculeerd.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de producentenprijzen over juli en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Voor de prijzen wordt op maandbasis een stijging met 0,6 procent verwacht tegen een plus van 1,0 procent in juni, voor de steunaanvragen geldt een verwacht aantal van 375.000 tegen 385.000 een week eerder.

Na donderdag kan het volgens Van der Meer in het valutaspeelveld even rustig blijven, waarna volgende week dinsdag de aandacht kan worden getrokken door de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,1744 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8472 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3861 dollar.