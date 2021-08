China zet in op meer regulering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China zal de komende jaren meer inzetten op regulering. Dit bleek vannacht uit het nieuwe vijfjarenplan dat de machthebbers in Beijing presenteerden. Beijing zal vooral aandacht schenken aan veiligheid, technologie en monopolies. Met deze nieuwe plannen blijft het volgens investment manager Nathan Levy van ING "voorzichtigheid troef" met Chinese aandelen. "De wetgeving wordt aangescherpt in sectoren, variërend van voeding en medicijnen tot 'big data' en kunstmatige intelligentie. Dit alles met als doel een beter leven voor het Chinese volk. Het (politieke) risico blijft dus boven de markt hangen, met hogere risicopremies voor Chinese aandelen tot gevolg", zo stelde Levy. "De Chinese waakhond voor banken en verzekeringen heeft bedrijven en lokale agenten opgedragen om ongepaste marketing- en prijspraktijken aan banden te leggen en de privacybescherming van gebruikers op te voeren", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Wie zich niet aan de regels houdt, kan "zware straffen" tegemoet zien, aldus Reid. En dat zorgt volgens de econoom voor druk op Chinese aandelen. Het in Amsterdam genoteerde Prosus, dat een grote aandeelhouder in het Chinese Tencent is, daalt donderdagochtend 1,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

