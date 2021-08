Aegon en NN blinken uit in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag op een kleine plus, waarbij de koerswinsten van Aegon en NN opvallen. De AEX steeg richting het einde van de ochtend 0,2 procent naar 777,11 punten. Econoom Jim Reid merkte op dat woensdag zowel aandelen als obligaties het goed deden. Dat zorgde voor een nieuw record voor de Europe Stoxx600 index, vooral dankzij goed presterende cyclische namen. De index won al 8 sessies op rij, de langste reeds sinds juni, en ook vandaag is er een minieme plus. Cijfers uit de eurozone wezen zojuist op een onverwachte daling van de industriële productie. De euro/dollar handelde op 1,1747. Olie noteerde vlak. De snelle verspreiding van deltavariant van het coronavirus en de impact ervan op de mondiale economie leidt dit jaar tot een lager olieverbruik dan eerder ingeschat, zo stelde het Internationale Energieagentschap donderdag in een nieuw maandrapport. Stijgers en dalers In de AEX gingen de verzekeraars aan kop. Aegon won 6,3 procent en NN 3,6 procent. Sectorgenoot ASR won 2,0 procent. Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt. NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. KBC Securities besloot om zowel het koersdoel voor Aegon als NN te verhogen. De grootste daler donderdag was Prosus met een verlies van 1,1 procent. Het is "voorzichtigheid troef bij Chinese aandelen", meent investment manager Nathan Levy van ING. De komende jaren wil Beijing meer reguleren en technologie is daarbij een van de segmenten dat die regulieringsdrift zal voelen. Shell verliest 0,9 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend. In de AMX ging Corbion 3,2 procent in het groen en won PostNL 2,2 procent. Vopak was met een verlies van 0,9 procent de sterkste daler. Bij de smallcaps ging B&S 3,4 procent hoger na een koersdoelverhoging van ING. De bank verhoogde zijn taxaties in aanloop naar de cijfers van B&S later deze maand. ING verhoogde de taxatie voor de omzet voor dit jaar met 4 procent naar 1,92 miljard euro en voor het operationeel resultaat met 15 procent naar 116 miljoen euro. CM.com won 1,2 procent en Vivroyon daalde 3,1 procent. Het lokaal genoteerde Fastned, woensdag nog een uitblinker, leverde 4,6 procent in. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

