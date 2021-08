Update: Tennet geeft Arcadis tienjarig contract Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tennet heeft Arcadis een tienjarig contract gegeven om de energietransitie in Duitsland te ondersteunen. Dit meldde het adviseursbureau donderdag. Tennet wil het elektriciteitsnet uitbreiden en zo voor extra capaciteit tussen noord en zuid Duitsland zorgen. Het gaat om de 'Fulda-Main-Leitung', waarvoor plannings- en controlesystemen moeten worden geleverd. De bedoeling is dat lokaal opgewekte hernieuwbare energie in het overkoepelende netwerk terechtkomt. Tennet wil dit vanaf 2031 werkende hebben. Arcadis wordt onder meer verantwoordelijk voor de projectplanning, bouwtoezicht en inkoop. Het betreft een zogeheten epcm-contract, ofwel engineering, procurement and construction management. Hoewel Arcadis geen financiële details geeft, spreekt het in een toelichting van een "significant" contract. Het zou gaan om een bedrag van hoog in de tientallen miljoenen euros. Arcadis zal samenwerken met Bernard Ingenieure. Een woordvoerder zei hierover tegen ABM Financial News dat "Arcadis in de lead is". De exacte verdeling wilde de zegsman niet onthullen. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

