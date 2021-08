IEA waarschuwt voor lagere vraag naar olie door deltavariant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De snelle verspreiding van deltavariant van het coronavirus en de impact ervan op de mondiale economie leidt dit jaar tot een lager olieverbruik dan eerder ingeschat. Dit stelde het Internationale Energieagentschap donderdag in een nieuw maandrapport. De IEA denkt overigens nog altijd dat het vraagpeil van voor de uitbraak van de coronapandemie in de tweede helft van volgend jaar weer wordt geëvenaard. Voor 2021 verlaagde het agentschap de vraag naar olie in de mondiale markt met 100.000 vaten per dag, terwijl voor 2022 de vraagraming juist werd verhoogd met 200.000 vaten per dag. Qua productieniveaus meldde het IEA dat Saoedi-Arabië in juli zijn productie met 540.000 vaten verhoogde naar 9,46 miljoen vaten per dag. De OPEC-plus produceerde in die maand 720.000 vaten per dag meer. Olie noteerde donderdag vrijwel onveranderd. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 69,11 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 71,37 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

