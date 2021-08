Delivery Hero rekent op meer omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Delivery Hero

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in het tweede kwartaal van 2021 een recordaantal orders verwerkt en besloot de omzetverwachting voor het hele jaar te verhogen. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger donderdag bekend. "We zagen slechts een marginale impact van de versoepeling van de coronamaatregelen", zei CEO Niklas Östberg in een toelichting. De oprichter voegde toe blij te zijn om weer actief te zijn in Duitsland, nadat het deze tak een aantal jaren terug verkocht aan Just Eat Takeaway. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal bestellingen met 79 procent naar een recordaantal van 730 miljoen stuks. In het tweede kwartaal van vorig jaar bedroeg de ordergroei nog 88 procent. De totale transactiewaarde van de bestellingen steeg van 4,8 naar 8,4 miljard euro. De omzet verdubbelde ruimschoots naar 1,5 miljard euro. Inmiddels stijgt de omzet nu al 10 kwartalen op rij met ongeveer 100 procent. Delivery Hero besloot op basis van deze cijfers om de outlook voor heel 2021 te verhogen. De maaltijdbezorger rekent nu op een omzet van 6,4 tot 6,7 miljard euro met een aangepaste marge van ongeveer 2 procent negatief. Eerder mikte het bedrijf op een omzet tussen de 6,1 en 6,6 miljard euro met een aangepaste marge van -1,5 tot -2,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.