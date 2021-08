Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel Ahold Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 27,00 naar 30,85 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van Kepler waren positief verrast door de Amerikaanse prestaties van Ahold. De EBIT van Ahold in het tweede kwartaal viel 12 procent hoger uit dan verwacht. De vergelijkbare groei in zowel de VS als Europa pakte hoger uit dan voorzien. Ook waren de Amerikaanse marges beter. In de VS blijft de markt goed, ondanks dat de horeca weer opengaat, aldus de analisten. Ahold verhoogde zelf de outlook voor 2021 en daarom gingen de taxaties bij Kepler ook omhoog. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

