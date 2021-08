Herstel Euronav laat op zich wachten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronav

(ABM FN) Euronav heeft ook in het tweede kwartaal weer verlies geleden en het verwachte herstel laat voorlopig op zich wachten. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van de olierederij donderdag voorbeurs. Euronav haalde in het tweede kwartaal een omzet van 104,2 miljoen dollar tegenover 434,7 miljoen een jaar eerder. Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van 89,7 miljoen dollar. Vorig jaar werd nog een winst van 259,6 miljoen geboekt. Ondanks deze slechte cijfers zal Euronav zoals beloofd weer het minimumdividend van 3 dollarcent over het tweede kwartaal uitkeren. Eind augustus noteert het aandeel ex-dividend. De slechte resultaten zijn te wijten aan lage tankertarieven. De rederij wijst erop dat het verwachte herstel door de hoge vraag naar olie en hogere productie door de OPEC-landen voorlopig nog op zich laat wachten. Een concrete outlook kon Euronav dan ook nog niet geven en zicht op wanneer het herstel echt zal inzetten, blijft ook beperkt. “Belangrijke marktsignalen zoals het wereldwijde voorraadniveau van ruwe olie, stijgende activaprijzen en verbeterde recyclagetarieven suggereren dat er solide fundamenten aanwezig zijn voor een cyclisch herstel. Indien de vrachttarieven aan kracht winnen, moeten de vraag naar ruwe olie en de dynamiek in het aanbod terugkeren naar hun normale patroon, en het is nog onzeker wanneer dat zal gebeuren. Ons vertrouwen in de ontwikkeling van de tankermarkt op middellange termijn blijft positief”, verklaarde CEO Hugo De Stoop. Verder heeft Euronav verder geïnvesteerd in haar vloot om bij herstel concurrerend te kunnen opereren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

