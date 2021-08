Lichtgroene start AEX verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een iets hogere opening tegemoet, na een overwegend hoger slot op Wall Street woensdagavond. Circa een uur voor de start van de aandelenhandel op Beursplein 5 noteerde de future op de AEX 0,1 procent hoger. De focus lag woensdag bij de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers, die als een graadmeter worden gezien voor het toekomstig beleid van de Federal Reserve. Uit die data bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in juli conform de verwachting op maandbasis zijn gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 5,4 procent. De Federal Reserve meent dat de hoge inflatie tijdelijk zal zijn. "Dit verhaal dat de Fed ons heeft voorgelegd dat het van voorbijgaande aard is, begint onder druk te komen", zei marktanalist Salman Ahmed van Fidelity International. Beleggers in verzekeringen kunnen vandaag hun hart ophalen met de kwartaalcijfers van zowel Aegon als NN. Die lijken beter dan verwacht. Verder is ook de macro-economische agenda goed gevuld. Er zijn cijfers uit het VK, de industriële productie in de eurozone en de Amerikaanse steunaanvragen en de producentenprijzen. Oliebeleggers zullen letten op de rapporten van IEA en OPEC. De Britse industrie bleek in juni minder te hebben geproduceerd dan in mei. De daling was ook sterker dan economen hadden voorzien. De Britse economie liet afgelopen kwartaal een groei zien van 4,8 procent. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 daalde het Britse bruto binnenlands product evenwel met 4,4 procent. De euro/dollar handelde op 1,1740. Olie werd nipt goedkoper. Bedrijfsnieuws Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar geleden omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend werd verhoogd naar 0,08 euro per aandeel. "Ik ben tevreden met de goede vooruitgang", stelde topman Lard Friese. NN Group heeft in het de eerste helft van 2021 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien en de nettowinst ruim verdubbeld, door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. NN keert een interimdividend uit van 0,93 euro per aandeel. Verschillende analisten pasten hun koersdoelen aan. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Ahold Delhaize met 1 euro naar 25,00 euro en voor ABN AMRO van 9,30 naar 11,50 euro. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor IMCD van 100,00 naar 128,00 euro. Jefferies verlaagde daarentegen het koersdoel voor Vopak met 10 euro naar 42,00 euro, Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 35.484,97 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,3 procent op 4.447,70 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in op 14.765,13 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

