Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Ahold Delhaize verhoogd van 24,00 naar 25,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg wees daarin op de breed gedragen sterke vraag in de boodschappenmarkt, ofschoon het bedrijf wel rekening moet houden met toenemende concurrentie, inflatie en het online segment. Berenberg is van echter van mening dat deze factoren kunnen worden bezworen door een combinatie van kostenbesparingen en volumestijging. De gang van zaken in het tweede kwartaal bracht Ahold Delhaize er woensdag toe de outlook voor 2021 nogmaals te verhogen. Maar die nieuwe outlook blijft volgens deze zakenbank aan de conservatieve kant. Berenberg gaat uit van een groei van de winst per aandeel van 20 procent in 2021, afgezet tegen 2019, het niveau van voor de coronapandemie. Ahold Delhaize zelf mikt met de nieuwe outlook op een groei van de winst per aandeel met 15 tot 20 procent. Het aandeel Ahold Delhaize sloot woensdag 3,3 procent hoger op 27,74 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

