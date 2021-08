Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 6 augustus zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 438,8 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,4 miljoen vaten tot 227,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,8 miljoen vaten tot 140,5 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 91,3 naar 91,8 procent. Eerder op de dag stond de olieprijs nog lager, vanwege berichten van zakenzender CNBC dat de regering-Biden er bij OPEC+ op zal aandringen om de productie op te voeren. "We zijn in gesprek met relevante OPEC+ leden over het belang van concurrerende markten bij het vaststellen van de prijzen", zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan volgens CNBC. "Concurrerende energiemarkten zullen zorgen voor een betrouwbare en stabiele energievoorziening en OPEC+ moet meer doen om het herstel te ondersteunen", zei hij. Washington is volgens CNBC van mening dat de overeenkomst van OPEC+ om vanaf augustus de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen in maandelijkse stappen "gewoon niet genoeg" is. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 0,96 dollar, hoger op 69,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

